Willian encaminha acerto com Fulham

O atacante está próximo de voltar à Premier League inglesa

O imbróglio envolvendo o futuro do atacante Willian está muito próximo do fim. Segundo apurado pela GOAL, o jogador, que deixou o Corinthians durante a atual temporada em meio à insatisfação com ataques recebidos nas redes sociais, deve ser anunciado pelo Fulham nos próximos dias.

A equipe londrina já era o destino mais provável de Willian após o atacante deixar a Neo Química Arena, inclusive com o jogador chegando a treinar nas instalações do clube, mas o acordo final não acontecia. Isso mudou.

O acordo entre Willian e Fulham, que havia sido noticiado pela GOAL ainda antes de o atleta ter rescindido com o Corinthians, será por um ano de contrato. Pesou para Willian o fato de seguir em Londres, onde já havia atuado por Chelsea e Arsenal em anos mais recentes.