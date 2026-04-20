Willem van Hanegem: “Se eu trabalhasse em um grande clube, eu o contrataria imediatamente”

Willem van Hanegem curtiu o AZ no domingo à noite, escreve De Kromme em sua coluna no Algemeen Dagblad. O time de Alkmaar humilhou completamente o NEC na final da Copa, no De Kuip: 5 a 1.

O lendário jogador do Feyenoord observou que o NEC “esqueceu de jogar futebol”. Os jogadores de Nijmegen não tiveram resposta para a tática de Leeroy Echteld, que “espelhou” o meio-campo do NEC com sua equipe.

“Gostei especialmente do lateral-direito Elijah Dijkstra, que não parava de avançar”, disse Van Hanegem no Algemeen Dagblad. “É realmente um jogador maravilhoso, assim como o ponta-esquerda Ro-Zangelo Daal.”

Daal foi fundamental no primeiro gol do AZ. Após sua jogada individual, a bola caiu nos pés de Mees de Wit, que marcou o primeiro de um total de seis gols no De Kuip.

“E, claro, o retorno de Jordy Clasie foi importante”, destaca Van Hanegem, referindo-se ao experiente capitão, que lutou por muito tempo nesta temporada contra uma lesão no tornozelo. “Ele realmente conduz a equipe.”

A atuação de Kees Smit e Sven Mijnans também agradou a Van Hanegem. “Aquele rapaz mostrou mais uma vez como sabe jogar”, escreve ele sobre Mijnans. “Se eu trabalhasse em um grande clube, eu o contrataria na hora.”

“É uma pena que, no caso de Smit, a questão seja apenas de 60 milhões de euros”, conclui Van Hanegem, referindo-se à joia da coroa do AZ. “Ele não tem culpa. Acho que todos veem o que ele é capaz de fazer. Ele já está muito bem e ainda é jovem.”