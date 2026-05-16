Willem II avança para a final dos playoffs após um erro absurdo do goleiro

O Willem II garantiu, na noite de sábado, em um Koning Willem II Stadion lotado e com um clima animado, sua vaga na final dos play-offs de promoção/rebaixamento. Os jogadores de Tilburg venceram por 2 a 0, graças a um erro grave do goleiro do Almere City, Tristan Kuijsten (aproveitado por Uriël van Aalst), e a um gol fantástico de Amine Et Taibi. Após a vitória anterior por 1 a 0 em Almere, o Willem II agora enfrenta um confronto decisivo contra o Telstar ou o FC Volendam.

O Almere City começou a partida de volta com muita convicção e pressionou o Willem II desde o início. Já aos dois minutos, a forte pressão quase resultou em uma grande chance para Ferdi Druijf, mas Marley Dors não conseguiu passar a bola corretamente para o atacante. O Willem II recuou bastante em seguida, exatamente como havia feito na partida de ida.

Os visitantes tiveram várias oportunidades na fase inicial. Primeiro, Besselink, pelo Willem II, chutou para fora após uma perda de bola desleixada do Almere, e em seguida Uriël van Aalst não conseguiu finalizar de perto. Do outro lado, Marley Dors parecia ter marcado o primeiro gol, mas sua jogada foi anulada por impedimento.

O Willem II também continuou perigoso nos contra-ataques. Devin Haen quase aproveitou um erro do capitão do Almere, James Lawrence, mas viu seu chute ser defendido pelo goleiro Kuijsten. Pouco depois, surgiu uma discussão quando Nick Dodeman foi derrubado em posição de gol, mas o árbitro não interveio porque se tratava de um impedimento.

Após uma fase inicial espetacular, o ritmo diminuiu um pouco, embora o Almere City continuasse sendo a equipe mais perigosa. O Willem II teve dificuldade em sair da pressão e viu os visitantes criarem perigo regularmente na área. No entanto, grandes chances não surgiram porque o passe final do Almere não foi preciso o suficiente.

Logo após o intervalo, o Willem II escapou novamente de um gol sofrido. Emmanuel Poku reclamou um pênalti depois que seu chute foi bloqueado, mas o árbitro não deu bola. Pouco depois, o Willem II esteve de repente perto de abrir o placar quando Stam acertou a trave após um contra-ataque rápido.

A partida acabou se decidindo completamente aos 60 minutos. Uma situação aparentemente inofensiva se transformou em um pesadelo para o goleiro do Almere, Kuijsten, que saiu muito da linha e controlou a bola de forma dramática. Uriël van Aalst aproveitou ao máximo, pegou a bola e, de um ângulo difícil, chutou com precisão para fazer o 1 a 0.

Os visitantes continuaram lutando por sua última chance. A dez minutos do fim, Druijf teve uma grande oportunidade após um cruzamento rasteiro e forte, mas, por um milagre, não conseguiu mandar a bola para o fundo da rede. Pouco depois, o Almere desmoronou completamente: o substituto Milan de Haan recebeu um cartão vermelho direto logo aos 86 segundos, após uma entrada violenta em Calvin Twigt.

O Willem II aproveitou imediatamente o caos. O substituto Amine Et-Taibi entrou no lugar de Twigt, que havia se lesionado, e coroou sua entrada quase imediatamente com um gol espetacular. O meio-campista dominou um cruzamento perfeito de primeira e mandou a bola para o fundo da rede, fazendo o 2 a 0.



