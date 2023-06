West Ham demonstra interesse em Yuri Alberto, do Corinthians

Jogador foi sondado por Everton e agora time de Londres mostra interesse em centroavante do Corinthians

Yuri Alberto vem chamando a atenção de clubes da Premier League. Depois do Everton sondar a situação do centroavante do Corinthians, agora foi o West Ham que demonstrou interesse em contar com o jogador para a temporada 2023/2024, como soube a GOAL.

Os londrinos, que garantiram a permanência na Premier League e disputam a final da Conference League, pensam em novas contratações para que a próxima temporada seja mais tranquila. Uma delas pode ser Yuri Alberto, já que o West Ham entrou em contato com o estafe do jogador para colher informações visando um futuro acordo.

Uma proposta ainda não foi feita, mas pode chegar após a definição da Conference League. Se o West Ham bater a Fiorentina, os Hammers estarão classificados para a Europa League, o que faria o clube investir em reforços para a temporada.

O atacante de 22 anos assinou contrato em definitivo com o Timão no início da atual temporada. Ele firmou vínculo até 31 de dezembro de 2027. Os paulistas detêm 50% dos direitos econômicos, enquanto o restante permanece com o ex-clube do atleta, o Zenit, da Rússia.

Yuri Alberto fez 27 partidas pelo Corinthians na atual temporada, somando 2.282 minutos em campo, com cinco gols e outras cinco assistências até o momento. Ele ainda atuou pela seleção brasileira por cinco minutos, no amistoso diante do Marrocos, em 25 de março passado.