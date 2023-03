West Ham x AEK Larnaca ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pelo jogo de volta das oitavas do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

West Ham e AEK Larnaca se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conference League. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 0, a equipe inglesa pode até perder por um gol de diferença para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de empatar com o Aston Villa em 1 a 1 na última rodada da Premier League, o West Ham volta as atenções para o mata-mata da Conference League buscando manter a invencibilidade. Na primeira fase do torneio, a equipe terminou na liderança do Grupo B, com 18 pontos e 100% de aproveitamento.

Do outro lado, o AEK Larnaca, eliminado na fase de grupos da Liga Europa, deixou para trás o Dnipro-1 (1 a 0 e 0 a 0) na segunda fase da Conference. A equipe terá os retornos de Angel Garcia e Pere Pons, que cumpriram suspensão no primeiro jogo.

Prováveis escalações

West Ham: Areola; Johnson, Ogbonna, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Fornals, Lanzini, Benrahma; Scamacca.

AEK Larnaca: Piric; Casas, Milicevic, Tomovic, Garcia; Ledes, Pons; Rosales, Sanjurjo, Jakolis; Lopes.

Desfalques

West Ham

Flynn Downes cumprirá suspensão.

AEKLarnaca

Sem desfalques confirmados.

Quando é?