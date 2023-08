Werder Bremen x Bayern de Munique ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Agora com Harry Kane, bávaros abrem temporada 2023/24 da Bundesliga buscando seu 12° título seguido na competição

Werder Bremen e Bayern de Munique se enfrentam na tarde desta sexta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), no Weserstadion, pela 1ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na internet.

Visando ao 12° título nacional seguido, o Bayern abre sua campanha na liga alemã já querendo se recuperar da dura derrota por 3 a 0 do último sábado (12), pela Supercopa da Alemanha, diante do RB Leipzig, na estreia do astro Harry Kane. Para tanto, contarão com retrospecto extremamente positivo - venceram em todas as últimas 14 visitas a Bremen - e, claro, o embalo do título conquistado nos últimos instantes da última rodada da temporada passada, para cima do arquirrival, Borussia Dortmund.

Do outro lado, o Werder busca uma campanha mais consistente atuando em seus domínios - aliás, bem mais consistente. Na última campanha, foi o pior mandante da Bundesliga, fator que também o condicionou a lutar contra o descenso até o fim da última edição do campeonato. Assim, diante dos atuais campeões, a ideia é já evitar um revés logo na estreia.

Prováveis escalações

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Stark, Friedl; Weiser, Bittencourt, Stage, Jung; Kownacki, Ducksch; Fullkrug. Técnico: Ole Werner.

Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Desfalques

Werder Bremen

Naby Keita (lesionado).

Bayern de Munique

Raphael Guerreiro e Manuel Neuer (lesionados).

Quando é?