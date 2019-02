Wenger diz que Özil pode estar em "zona de conforto" por ter contrato longo

Ex-treinador dos Gunners recebeu o prêmio Laureus pela obra de uma vida e falou sobre situações do Arsenal

Mesut Özil pode estar na zona de conforto devido ao novo contrato de longa duração, é o que entende o ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger. Na última segunda-feira (19), o francês recebeu o prêmio Laureus por contribuição da vida para o esporte. Durante o evento ele respondeu às perguntas dos jornalistas e comentou sobre a situação de Mesut Özil.

"Eu sinto que a duração do contrato normalmente não influencia muito na seleção do time, mas às vezes há casos especiais. Muitas vezes pensamos que quando assinamos com um jogador por cinco anos, teremos um bom jogador durante os cinco anos. Mas isso não necessariamente significa que eles treinam e fazem seu melhor porque eles podem estar na zona de conforto", respondeu Wenger quando perguntado sobre o caso de Özil.

O meio-campista alemão teve seu contrato renovado em fevereiro de 2018 por mais três anos e meio. À época só restava seis meses em seu antigo contrato. A negociação foi feita ainda na época que Wenger ocupava o cargo de treinador.

(Foto: Getty Images)

O treinador francês também revelou conhecer a situação do clube que atualmente vive um período em que não conseguiu contratar nenhum jogador no começo do ano. Para ele, a manutenção de jogadores como Özil é importante para não se gastar muito em transferências.

"Ele tem contrato, mas o problema é que se você quiser comprar um jogador como ele é preciso gastar 100 milhões de libras. Manter o valor do jogador, além do caso de Özil, diz respeito mais ao jeito que o futebol é estruturado. Para comprar os melhores jogadores são necessários 100 milhões. Então a decisão que você precisa tomar é se devo assinar de novo com um jogador que não nos custe nada, ou devemos pagar para ter um novo jogador?", refletiu o francês.