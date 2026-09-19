Arsène Wenger é um dos nomes mais marcantes da história da Premier League e atualmente ocupa o cargo de responsável pelo desenvolvimento do futebol mundial na Fifa. Ainda assim, continua acompanhando de perto as notícias da seleção de seu país, a França.

O ex-treinador do Arsenal foi um convidado surpresa da rádio «Ligue 1+» neste sábado, durante a partida entre Paris FC e Strasbourg, e falou sobre a assunção de Zinédine Zidane à frente do comando da seleção francesa.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Wenger, que disse: "Zidane desempenha bem o seu papel, e todos o aguardam. Há uma base forte na França, o que torna difícil não obter bons resultados".

E continuou: "Mas entre chegar às semifinais de uma Copa do Mundo e alcançar a partida final, há anos em que as coisas caminham bem e outros em que isso não acontece".

Ele enfatizou: "Há muitas expectativas em torno de Zidane e, por isso, ele está sob pressão, mas está acostumado a isso, pois viveu esse clima durante toda a sua carreira".

Wenger concluiu: "De qualquer forma, desejamos ao treinador Zidane toda a sorte, porque gostamos de ver a seleção da França vencer".

Zidane assumiu o comando da seleção francesa como sucessor de Deschamps, que conduziu a seleção francesa à conquista do título da Copa do Mundo de 2018, além da prata na edição de 2022 e do quarto lugar em 2026.

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