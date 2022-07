Wendel dá sinal verde ao Flamengo e clube tenta contratação do volante do Zenit

Rubro-Negro quer se beneficiar da cláusula da FIFA que suspende contrato de jogadores que atuam na Rússia

Em busca de reforços no mercado, o Flamengo prioriza a contratação de volantes. Com a saída de Andreas Pereira, o Rubro-Negro espera trazer pelo menos dois nomes para a posição. Entre os nomes que interessam está o de Wendel, atualmente no Zenit, da Rússia. A notícia foi trazida inicialmente pelo Urubu Interativo e confirmada pela GOAL.

Segundo sabe a GOAL, a diretoria rubro-negra já iniciou os contatos com o estafe de Wendel há pelo menos uma semana. O clube carioca deixou claro o desejo de contar com o volante.

Inicialmente, a ideia do Flamengo é utilizar a cláusula da FIFA, que permite que jogadores que atuem em clubes da Ucrânia e da Rússia, tenham seus contratos suspensos de maneira unilateral até junho de 2023. O clube, no entanto, não descarta uma negociação com os russos.

Ainda segundo soube a GOAL, o jogador manifestou a seu estafe o interesse de vestir a camisa do Flamengo e deu sinal verde para uma tentativa junto ao Zenit. Por outro lado, os russos não querem abrir mão de Wendel e prometem dificultar uma possível negociação.

Neste momento, o Flamengo entende que o melhor caminho é se valer da cláusula da FIFA e descarta fazer um investimento alto pelo jogador. O entendimento é de que, se não pagou 10 milhões de euros pelo Andreas Pereira, não faz sentido desembolsar o mesmo ou até mais pelo volante que pode suspender seu contrato.

A negociação tende a ser intensificada nos próximos dias. Enquanto isso, Wendel, que tem contrato com o Zenit até junho de 2025, se prepara para um importante jogo pelo clube, no dia 9. A equipe abre a temporada em busca do título da Copa da Rússia.