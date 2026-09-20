Wout Weghorst chamou atenção na tarde de domingo não apenas pelo importante gol contra o PSV (vitória por 3 a 2). O atacante do FC Twente também causou espanto pouco antes do início do segundo tempo com um ritual chamativo no círculo central. As imagens vêm gerando uma enxurrada de reações nas redes sociais.

Weghorst foi o primeiro jogador a voltar ao gramado após o intervalo e caminhou diretamente em direção ao círculo central. Ali, fez vários movimentos curiosos de pinça com os dedos, depois bateu palmas várias vezes antes de o restante dos jogadores reaparecer.

A ESPN registrou o momento e depois compartilhou as imagens no X com o texto: “Wout Weghorst parece pronto para o segundo tempo ✂️.” Em pouco tempo, o vídeo foi visto dezenas de milhares de vezes, e as reações começaram a se acumular na publicação.

Muitos usuários reagiram de forma bastante crítica à cena incomum. “Hilário e preocupante ao mesmo tempo”, escreveu um seguidor, enquanto outro se perguntou: “Isso não é IA, só para deixar claro?” Também houve ironia: “Vocês têm uma Wout Cam hoje em dia?”

Nem todo mundo aprovou a ação de Weghorst, embora também haja usuários que enxerguem principalmente o lado engraçado do momento. “Ri alto”, escreveu alguém, enquanto outro comentário dizia: “Haha, sensacional como o Weghorst sempre gera muitas reações quando publicam um tuíte sobre ele.”

Outro usuário, por sua vez, buscou uma explicação esportiva para os movimentos do atacante. “Esses são exercícios motores para estar afiado... tenta fazer aquele primeiro com os dedos. Três quartos das pessoas não conseguem...”, comentou sob as imagens da ESPN.

Que Weghorst estava pronto para o segundo tempo ficou claro mais tarde em campo. O FC Twente esteve por muito tempo perdendo por 2 a 1 para o PSV, mas o atacante marcou o empate aos 79 minutos ao bater com frieza, cara a cara com Matej Kovar, para fazer o 2 a 2.

Quatro minutos depois, Daouda Weidmann completou a virada da equipe da casa com o 3 a 2. Assim, o Twente impôs ao PSV a primeira derrota na temporada da Eredivisie VriendenLoterij.







