Weghorst promete manter um hábito em Amsterdã: “Não é prático no Twente”

Wout Weghorst vai mudar sua maneira de comemorar agora que joga no FC Twente, afirmou o atacante da seleção holandesa em entrevista à ESPN.

Weghorst assinou contrato há algumas semanas com o Twente, clube do qual é grande torcedor desde criança. “É sempre legal jogar na Grolsch Veste. Agora, como jogador do Twente, isso é demais, meu clube.”

Nos últimos dois anos, Weghorst jogou pelo Ajax. Em Amsterdã, ele desenvolveu uma maneira especial de comemorar, formando três cruzes com os braços, em referência às cruzes de Santo André, que simbolizam a capital.

Esse jeito de comemorar o atacante nascido em Borne vai deixar para trás em Amsterdã. “Não vamos mais ver isso, não me parece uma boa ideia. Foi algo que surgiu em Amsterdã; aqui também vai surgir alguma coisa.”

O atacante de 34 anos ainda estava com a seleção holandesa há duas semanas na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele foi eliminado com a Oranje nas oitavas de final pelo Marrocos (1 a 1, derrota nos pênaltis).

Weghorst afirma que ainda tem dificuldade em aceitar a eliminação da seleção holandesa. “A Copa do Mundo não me importa mais tanto. Não acompanhei muito. Acho que não vou assistir à final, porque aí essa sensação vai voltar”, conclui ele.