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Bart DHanis

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Weghorst lesiona companheiro da seleção holandesa com uma entrada violenta: a vítima grita de dor

Países Baixos

Lutsharel Geertruida sofreu uma lesão no domingo durante o treino da seleção holandesa, segundo informou Jeroen Kapteijns em nome do jornal De Telegraaf.

O zagueiro, que jogou por empréstimo no Sunderland nos últimos seis meses, sentiu muito incômodo devido a uma “entrada violenta” de Wout Weghorst. Ele acabou não participando dos treinos de velocidade no final da sessão.

Segundo Kapteijns, a lesão não é “muito grave”, embora Geertruida estivesse visivelmente incomodado.

Geertruida e Weghorst ainda não jogaram nem um minuto neste Mundial. Tanto contra o Japão (2 a 2) quanto contra a Suécia (5 a 1), eles ficaram no banco durante os noventa minutos.

Geertruida foi incluído na convocação da seleção holandesa no último momento. Ele substituiu Jurriën Timber, que desistiu devido a uma lesão.

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