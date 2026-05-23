Wayne Rooney, chocado, acha que sabe por que Harry Maguire vai perder a Copa do Mundo

Wayne Rooney sente pena do compatriota Harry Maguire. O ex-atacante de ponta acha que o experiente zagueiro do Manchester United merece uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo.

É o que diz Rooney em seu próprio podcast, produzido pela BBC. “Acho que a ausência de Maguire foi o que mais me chamou a atenção. Isso foi realmente uma surpresa.”

“Se a gente olhar para a forma atual dele, acho que o Maguire está muito chateado por não ter sido convocado. Talvez o Thomas Tuchel ache que não quer desrespeitar o Maguire ao levá-lo sem deixá-lo jogar. Não sei”, sugere Rooney, que não descarta a possibilidade de o Maguire ter recebido uma explicação pessoal do Tuchel.

O próprio Rooney teria convocado Maguire em vez do zagueiro do Newcastle United, Dan Burn, mas não guarda rancor de Tuchel.

“Mesmo em decisões com as quais não concordo, tenho confiança em Tuchel e em suas qualidades como técnico, com base em tudo o que vimos dele”, conclui Rooney, otimista.

Maguire, que até agora tem 66 partidas pela seleção em seu currículo, fez parte da seleção inglesa que chegou às semifinais da Copa do Mundo na Rússia em 2018. Quatro anos depois, a Inglaterra foi eliminada com ele nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar.

Devido a lesões, Maguire teve que deixar o Euro 2024 de lado, mas seu recente retorno aos Three Lions para os jogos internacionais em março reacendeu a esperança do veterano de participar do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.