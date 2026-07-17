Watanabe pode deixar o Feyenoord após um ano para ganhar uma fortuna

Tsuyoshi Watanabe pode deixar o Feyenoord neste verão. O zagueiro japonês está na mira de dois clubes da Arábia Saudita, segundo informa Mounir Boualin.
Watanabe, que foi contratado no ano passado por oito milhões de euros do KAA Gent, está na lista do Al-Shabab FC e do Al-Taawoun FC.
Os clubes do Oriente Médio terão que desembolsar uma quantia considerável pelo japonês. De acordo com o Transfermarkt, Watanabe está avaliado atualmente em dez milhões de euros.
Segundo Boualin, ambos os clubes estão avaliando se farão uma oferta por Watanabe, que, em caso de transferência, poderá obter um ganho financeiro significativo.
O jogador, que já disputou 13 partidas pela seleção japonesa, atuou 39 vezes com a camisa do Feyenoord na última temporada. Ele chegou a marcar cinco gols pelo clube de Roterdã.
Caso Watanabe se transfira para o Al-Shabab, ele passará a jogar pelo décimo quarto colocado da Saudi Pro League. O Al-Taawoun ficou em sexto lugar no ano passado.