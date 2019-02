Wanda é pivô da crise entre Inter e Icardi, acusa Maxi López

O atual jogador do Vasco também relevou que a ex-esposa e o antigo amigo não lhe deixam ter contato com os três filhos

Mauro Icardi está por um fio na Internazionale de Milão. A situação do argentino no clube ficou praticamente insustentável devido à demora em acertar a sua renovação de contrato e, no olho deste furacão, o papel de Wanda Nara, sua esposa/empresária tem sido um dos temas mais comentados.

Wanda foi ao ataque e afirmou em programas de TV que a Inter não sabia proteger o seu marido/cliente. A consequência foi a deterioração de uma parceria boa até então, marcada pelos 122 gols anotados pelo argentino com a camisa Nerazzurri. Wanda chegou a ter o carro apedrejado por torcedores e voltou à TV, desta vez aos prantos, buscando remediar o erro ao pedir que Icardi voltasse a ser capitão da equipe – responsabilidade que lhe foi tirada após o agravamento das polêmicas.

De longe, Maxi López sente-se aliviado consigo ao ler as notícias envolvendo a sua ex-esposa e o antigo amigo. Em entrevista para a rádio 900 AM, da Argentina, o atacante do Vasco acusou Wanda de ser o pivô de toda a confusão instaurada no clube italiano e relembrou que, em meio ao seu turbulento relacionamento com a modelo e empresária, uma de suas melhores decisões foi não tê-la como agente.

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br)

“Na época ela propôs ser minha agente, mas não quis”, revelou. “Há mulheres que são muito capacitadas para a função (de agente), mas o que eu queria no momento era preservar meu casamento e ter harmonia (...) Eu já tinha pouca paz, e imaginei que os caminhos iriam se misturar, isso iria virar um tema muito importante na nossa relação. Naquele momento, de todas as decisões ruins que tive, essa foi uma boa”.

“Wanda possui um tom muito verborrágico para os dirigentes italianos, que se diferem dos argentinos. A linguagem do futebol é diferente, e não se aprende de um dia para o outro”, opinou.

Durante a conversa o goleador vascaíno também lamentou o fato desta relação o colocar, cada vez mais, distante dos três filhos que teve com Wanda. Maxi também revelou que Icardi impede o seu contato com as crianças: “Queria que o clima fosse bom, para que a vida de nossos filhos fosse tranquila. Mas nunca consegui essa harmonia. Ontem foi aniversário do meu filho e, quando liguei para falar com ele, (Icardi) cortou a ligação (...) Que tipo de relação dá para ter com esse tipo de gente?''.

