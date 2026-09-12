Os ecos do episódio ocorrido na partida entre Al-Hilal e Al-Taawoun ultrapassaram os limites do estádio, depois que os cânticos da torcida do time contra o português Ruben Neves geraram ampla polêmica, especialmente após entoarem o nome de seu falecido companheiro Diogo Jota, numa tentativa de afetá-lo durante o jogo.

O Al-Hilal havia conquistado uma grande vitória sobre o Al-Taawoun, pelo placar de (6 a 0), na noite desta terça-feira, pela 7ª rodada da Roshn Saudi League.

Leia também: Vídeo: Neves para a torcida do Al-Taawoun: espero que vocês não vão à oração!

O jornalista Waleed Al-Farraj comentou o episódio durante o programa "Rotana Sport com Waleed", criticando o que fez a torcida do Al-Taawoun e ressaltando que a competição esportiva, por mais acirrada que seja, não justifica explorar as tristezas dos outros ou brincar com seus sentimentos.

Al-Farraj afirmou: "Dizer 'Messi' para o Ronaldo faz parte da competição que existe entre eles, mas gritar para Neves, jogador do Al-Hilal, o nome de seu falecido companheiro Jota, isso é um ato inadequado".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E acrescentou: "Como você brinca com as tristezas das pessoas dessa maneira? Você precisa ter um pouco de humanidade", numa clara mensagem de crítica à torcida que escolheu o nome do jogador falecido em seus cânticos direcionados a Neves.

As declarações de Al-Farraj surgem em meio ao clima de polêmica que acompanhou o episódio, depois que ficou aparente que o cântico tinha como objetivo afetar psicologicamente Neves ao evocar a memória de seu falecido companheiro, algo que Al-Farraj considerou uma ultrapassagem dos limites aceitáveis na competição esportiva.

O jornalista saudita frisou que a provocação é uma parte conhecida do ambiente do futebol, mas há uma diferença entre a competição e os cânticos habituais, de um lado, e explorar uma tragédia pessoal dolorosa e tentar transformá-la em um meio de pressionar um jogador dentro de campo, de outro.