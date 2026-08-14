Mal a volta do apresentador saudita Walid Al-Farraj às telas havia começado quando uma cena espontânea roubou os holofotes, depois de ele se ver por instantes prisioneiro do nome de seu programa anterior, em uma cena curiosa que revelou que os anos de ligação com o nome antigo não desapareceram apenas com a mudança para uma nova experiência na mídia.

Durante a estreia de seu novo programa "Rotana Sport com Walid", Al-Farraj errou de forma automática e disse "Action com Walid", nome que ele apresentou por longos anos durante sua experiência anterior no grupo MBC, antes de perceber rapidamente o lapso e corrigi-lo ao vivo.

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Em vez de ignorar a situação ou passar diretamente aos quadros do programa, Al-Farraj lidou com o erro com seu habitual bom humor e comentou: "Perdoem-nos, ainda não treinamos e a molecada já esperava um erro logo cedo", em referência à equipe de trabalho e aos telespectadores que aguardavam qualquer deslize na primeira aparição.

Em pouco tempo, a cena se transformou em assunto compartilhado entre os telespectadores, especialmente por ter ocorrido na primeira aparição de Al-Farraj em sua nova experiência, dando à estreia do programa um momento curioso que não estava nos planos.

O lapso de Al-Farraj parece compreensível diante dos longos anos que passou com o programa "Action com Walid", que ao longo daquele período se tornou parte essencial de sua presença na mídia e de sua marca pessoal junto ao público esportivo saudita.

E, após essa longa ligação, a transição para o "Rotana Sport com Walid" colocou Al-Farraj diante de um novo desafio; não apenas em apresentar um programa diferente, mas também em se livrar dos hábitos ligados à experiência anterior.