Os ecos do episódio ocorrido na partida entre Al-Hilal e Al-Taawoun ultrapassaram os limites do estádio, depois que os cânticos da torcida do time contra o português Rúben Neves provocaram ampla polêmica, especialmente por terem repetido o nome de seu falecido companheiro Diogo Jota, numa tentativa de afetá-lo durante o jogo.

O Al-Hilal havia conquistado uma grande vitória sobre o Al-Taawoun, pelo placar de 6 a 0, na noite desta terça-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League).

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O comunicador Walid Al-Farraj comentou o episódio durante o programa "Rotana Sport com Walid", criticando o que a torcida do Al-Taawoun fez e afirmando que a competição esportiva, por mais acirrada que seja, não justifica explorar a dor dos outros nem brincar com seus sentimentos.

Al-Farraj disse: "Dizer a Ronaldo 'Messi', isso faz parte da rivalidade que existe entre eles, mas cantar para Neves, jogador do Al-Hilal, o nome de seu falecido companheiro Jota, isso é um ato inapropriado".

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E acrescentou: "Como você brinca com a dor das pessoas dessa maneira? É preciso ter um pouco de humanidade", numa clara mensagem de crítica à torcida que escolheu o nome do jogador falecido em seus cânticos direcionados a Neves.

As declarações de Al-Farraj surgem em meio à polêmica que acompanhou o episódio, depois que ficou evidente que o cântico teve como objetivo afetar psicologicamente Neves ao evocar a memória de seu falecido companheiro, o que Al-Farraj considerou uma ultrapassagem dos limites aceitáveis na competição esportiva.

O comunicador saudita ressaltou que a provocação é uma parte conhecida do clima do futebol, mas há uma diferença entre a competição e os cânticos habituais, de um lado, e explorar uma tragédia pessoal dolorosa e tentar transformá-la em um meio de pressão sobre um jogador dentro de campo, de outro.