Walace está muito perto de trocar o Hannover pela Udinese

Ex-volante do Grêmio vai assinar um contrato válido por cinco temporadas com o clube italiano

Walace está a caminho de trocar o pela . A Goal apurou que o brasileiro viaja na quinta-feira pela manhã à para fazer exames médicos e, posteriormente, assinar um contrato válido por cinco temporadas. O valor da transferência ainda é mantido em sigilo pelas partes envoldidas.

Apesar de recentemente ter sido convocado à , o volante não obteve muito êxito desde que chegou ao futebol alemão, no início de 2017. Antes do Hannover, onde fez apenas 28 jogos, passou dois anos no Hamburgo (participou de 30 partidas oficiais e marcou dois gols).

Aos 24 anos, Walace foi revelado pelo Avaí e teve uma passagem de sucesso no , entre 2014 e 2016.