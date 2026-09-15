O astro do West Ham, Tomas Soucek, recebeu uma ameaça violenta de um torcedor do Millwall, antes do aguardado dérbi entre os dois clubes londrinos no fim de semana.

O West Ham viaja até o estádio The Den no próximo sábado, pela Championship, onde os dois times vão se enfrentar pela primeira vez em 14 anos, em uma partida amplamente considerada uma das rivalidades mais acirradas do futebol inglês.

O internacional tcheco Soucek, de 31 anos, sofre de uma lesão no tornozelo e não atuou pelo West Ham nesta temporada, mas apoiou o time do treinador Nuno Espírito Santo das arquibancadas.

Ainda assim, o meio-campista foi advertido a se manter longe do estádio "The Den" por um torcedor do Millwall durante um encontro casual em um local público, conforme apontou o jornal britânico "Daily Mail".

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, Soucek foi advertido nos seguintes termos: "Se eu te ver no The Den no próximo sábado, vou cortar a tua cara, seu desgraçado".

Partidas anteriores entre Millwall e West Ham foram marcadas por atos racistas dirigidos aos jogadores pelas torcidas de ambos os times, enquanto um torcedor de 44 anos foi esfaqueado no peito quando os dois times se enfrentaram na Copa da Liga em agosto de 2009.

Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do Kooora











