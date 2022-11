Voto do torcedor no GOAL50 2022: como funciona

Está na mão de vocês decidir o melhor jogador e a melhor jogadora de 2022, bem como nos ajudar a coroar a maior lenda da história das Copas

O GOAL50 está de volta e melhor do que nunca. Nós estendemos a lista dos melhores jogadores e jogadoras do planeta para o top 50 em ambas as categorias e introduzimos uma categoria especial: Lendas da Copa do Mundo.

No passado, os vencedores eram definidos por um painel de especialistas espalhados pelas nossas 36 edições globais. Na última edição, porém, nós introduzimos o voto popular para decidir os campeões.



O novo formato foi um grande sucesso: fãs de 150 países votaram mais de 23 milhões de vezes na premiação. Neste ano, novamente estamos deixando tudo em suas mãos: serão vocês, os leitores, que decidirão quem terminará no topo da lista.

Como vai funcionar?

Bem, nós montamos três listas: os 50 melhores jogadores do mundo, as 50 melhores jogadoras do mundo, bem como os 50 maiores jogadores da história das Copas. Você pode acessar as listas online ou nos aplicativos da GOAL.

Não será simplesmente um caso de votar em seu jogador favorito, porém. Você receberá uma série de batalhas mata-mata aleatórias, colocando homens, mulheres e lendas da Copa frente a frente.

Karim Benzema foi melhor que Erling Haaland em 2022?

Alexia Putellas merece ser premiada na frente de Beth Mead, heroína da Euro?

Pelé ou Maradona: quem foi melhor em Copas do Mundo?

Você é quem decide.

Apenas clique na imagem do jogador que você preferir, vote e continue escolhendo. Você pode votar quantas vezes quiser em cada uma das categorias.

Existem um total de 2.450 confrontos em cada categoria. Os jogadores com mais vitórias individuais serão coroados os vencedores da GOAL50 para 2022. A votação ficará aberta de 15 de novembro até 18 de dezembro. Votar nunca foi tão fácil.

Não é a nossa lista: é a sua.