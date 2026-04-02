"Vontade mútua de prorrogar"... Detalhes da proposta do Paris Saint-Germain para renovar o contrato de Enrique

Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, no verão de 2023, o técnico Luis Enrique tem obtido um sucesso notável com o clube francês.

Os dirigentes do Paris demonstram total satisfação com o excelente técnico, cujo contrato se estende até o verão de 2027.

Conforme discutido nos últimos meses, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e sua equipe desejam continuar trabalhando com o ex-técnico do Barcelona.

Um desejo que parece ser mútuo... Na semana passada, o jornal “Sport” informou que havia negociações positivas sobre um novo contrato que se estende até junho de 2030.

Hoje, o jornal “L’Équipe” confirmou essas informações, acrescentando que o Paris Saint-Germain oferecerá a ele um salário colossal de cerca de 20 milhões de euros por ano.

Esse valor colocará Enrique entre os treinadores mais bem pagos do mundo do futebol.

Atualmente, Enrique recebe cerca de 1 milhão de euros por mês, valor que será aumentado no novo contrato.

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