Volta Redonda x Ypiranga ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e Ypiranga se enfrentam na tarde deste domingo (25), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - RJ, pela 10ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

Apenas um ponto separa as equipes na tabela. Os donos da casa estão no 11º lugar com 12 pontos conquistados. Enquanto o adversário do Rio Grande do Sul ocupa a oitava posição com 13.

Na última rodada, o Volta Redonda goleou o São Bernardo, fora de casa, pelo placar de 3 a 0. Já o Ypiranga sofreu uma derrota de 2 a 0 em seus domínios para o Operário do Paraná.

No histórico de confronto entre as equipes, foram nove jogos disputados, com equilíbrio absoluto entre eles, são exatas três vitórias para cada lado e três empates. Sendo o último duelo, a vitória do Volta Redonda por 2 a 0 em casa.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão Costa e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho, Júlio César e Marquinhos; Douglas Skilo e Ítalo Carvalho.

Ypiranga: Caíque; Netto, Windson, Heitor e Tito; Lorran, Mossoró, Erick Farias e MV; João Pedro e William Bárbio.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?