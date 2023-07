Volta Redonda x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e CSA se enfrentam na noite deste domingo (2), às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela 11ª rodada do Brasileirão Série C. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

Apenas dois pontos separam as equipes na tabela. Os donos da casa estão no sexto lugar com 15 pontos conquistados. Enquanto os visitantes ocupam a 12ª posição com 13.

Na última rodada, o Volta Redonda venceu o Ypiranga, dentro de casa, pelo placar de 2 a 1. Já o CSA sofreu uma derrota de 1 a 0 em seus domínios para o América-RN.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão Costa e Ricardo Sena; Bruno Barra, Robinho, Júlio César e Marquinhos; Douglas Skilo e Ítalo Carvalho.

CSA: Dalberson; Arnaldo, Paulo César, Rafael Forster e Rhuan; Moisés, Cedric e Tomas Bastos; Iago Teles, Robinho e Gabriel Taliari.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?