Henry disse isso sobretudo de olho no próximo adversário do Arsenal na Champions League. Os Gunners, que na estreia comemoraram uma suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli, agora terão pela frente o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain.

O ex-atacante de exceção se mostrou especialmente impressionado com a intensidade extrema de jogo do campeão francês, que ele considera difícil de ser derrotado. "Vocês estão vendo como o PSG pressiona? É impossível jogar contra isso", explicou Henry em entrevista ao The Athletic.

"Mas Luis Enrique precisou de bons cinco a seis meses para colocar esse time nos trilhos. As pessoas se esquecem de que os jogadores precisam estar receptivos ao trabalho do treinador. Isso é algo enorme, sobre o qual não se fala o suficiente", disse Henry. Se os jogadores estiverem prontos para colocar em prática as orientações sem resistência, é possível fazer extremamente muita coisa com a qualidade adequada.

PSG perdeu Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé ao longo dos anos

Essa evolução seria especialmente notável tendo em vista as mudanças no elenco no passado recente. Com as saídas de superestrelas como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé nas últimas janelas de transferências, muitos especialistas previram uma queda esportiva dos parisienses. Em vez disso, o clube formou um conjunto coeso, voltado para jogadores jovens, que se destaca pela objetividade.

"Agora é fácil dizer que o PSG é um bom time", prosseguiu Henry. "Quando todos esses caras saíram há dois anos, todo mundo pensou: Meu Deus, como eles vão se recuperar disso? Depois contrataram Bradley Barcola, depois Désiré Doué. Naquele momento, ninguém teria pensado que esses caras fariam o que fizeram. Mas, como Enrique diz com muita clareza como gosta de jogar, eles conseguiram."

Henry lembrou, nesse contexto, de Ousmane Dembélé: "Ele disse: se você não correr no Paris Saint-Germain, está fora. É simples assim."

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Thierry Henry cita o Liverpool como exemplo de alerta

Para deixar clara a imprevisibilidade do futebol de alto nível, o ex-jogador também apontou para acontecimentos da temporada 2025/2026. Com o exemplo do Liverpool, ele mostrou como supostas certezas podem vacilar rapidamente.

"Todos diziam: o Liverpool sabe como vencer. Não consigo imaginar que eles não vão conquistar o título de novo", recordou Henry. Ainda assim, pouco tempo depois, a estrutura se desfez por diversos motivos.

Depois que os Reds comemoraram o título sob o comando de Arne Slot, veio uma queda de rendimento com muitas contratações. Por isso, o francês pediu paciência na avaliação dos candidatos ao título: "É por isso que, quando as pessoas me perguntam: quem é um desafiante, quem é um candidato ao título? Você acha que, se este jogador for para lá, eles podem competir?, eu respondo: ei, é preciso esperar."