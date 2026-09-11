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Jochen Tittmar

Traduzido por

"Vocês veem como eles pressionam?" Thierry Henry aponta a equipe da Europa que ele considera "imparável"

Campeonato Francês
PSG
T. Henry

Thierry Henry elogiou em altíssimo nível a pressão de Paris Saint-Germain e vê a equipe do técnico Luis Enrique como praticamente imbatível.

Henry disse isso sobretudo de olho no próximo adversário do Arsenal na Champions League. Os Gunners, que na estreia comemoraram uma suada vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Napoli, agora terão pela frente o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain.

O ex-atacante de exceção se mostrou especialmente impressionado com a intensidade extrema de jogo do campeão francês, que ele considera difícil de ser derrotado. "Vocês estão vendo como o PSG pressiona? É impossível jogar contra isso", explicou Henry em entrevista ao The Athletic.

"Mas Luis Enrique precisou de bons cinco a seis meses para colocar esse time nos trilhos. As pessoas se esquecem de que os jogadores precisam estar receptivos ao trabalho do treinador. Isso é algo enorme, sobre o qual não se fala o suficiente", disse Henry. Se os jogadores estiverem prontos para colocar em prática as orientações sem resistência, é possível fazer extremamente muita coisa com a qualidade adequada.

PSG perdeu Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé ao longo dos anos

Essa evolução seria especialmente notável tendo em vista as mudanças no elenco no passado recente. Com as saídas de superestrelas como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé nas últimas janelas de transferências, muitos especialistas previram uma queda esportiva dos parisienses. Em vez disso, o clube formou um conjunto coeso, voltado para jogadores jovens, que se destaca pela objetividade.

"Agora é fácil dizer que o PSG é um bom time", prosseguiu Henry. "Quando todos esses caras saíram há dois anos, todo mundo pensou: Meu Deus, como eles vão se recuperar disso? Depois contrataram Bradley Barcola, depois Désiré Doué. Naquele momento, ninguém teria pensado que esses caras fariam o que fizeram. Mas, como Enrique diz com muita clareza como gosta de jogar, eles conseguiram."

Henry lembrou, nesse contexto, de Ousmane Dembélé: "Ele disse: se você não correr no Paris Saint-Germain, está fora. É simples assim."

Thierry Henry Olympic Games 2024 FranceGetty Images

Thierry Henry cita o Liverpool como exemplo de alerta

Para deixar clara a imprevisibilidade do futebol de alto nível, o ex-jogador também apontou para acontecimentos da temporada 2025/2026. Com o exemplo do Liverpool, ele mostrou como supostas certezas podem vacilar rapidamente.

"Todos diziam: o Liverpool sabe como vencer. Não consigo imaginar que eles não vão conquistar o título de novo", recordou Henry. Ainda assim, pouco tempo depois, a estrutura se desfez por diversos motivos.

Depois que os Reds comemoraram o título sob o comando de Arne Slot, veio uma queda de rendimento com muitas contratações. Por isso, o francês pediu paciência na avaliação dos candidatos ao título: "É por isso que, quando as pessoas me perguntam: quem é um desafiante, quem é um candidato ao título? Você acha que, se este jogador for para lá, eles podem competir?, eu respondo: ei, é preciso esperar."

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