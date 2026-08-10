O brasileiro Malcom de Oliveira, ponta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, quebrou o silêncio para responder às notícias que ligaram seu futuro a uma saída das fileiras do clube durante a atual janela de transferências de verão, em meio a rumores sobre sua aproximação de viver uma nova experiência fora do clube.

Relatos da imprensa haviam indicado, nos últimos dias, a existência de um acordo entre o Al-Hilal e o clube Al-Diriyah a respeito da transferência de Malcom, em meio a especulações sobre o futuro do jogador na equipe, especialmente diante das mudanças que o clube vem passando na preparação para a nova temporada.

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Mas Malcom optou por responder ele mesmo a uma das publicações que abordaram as notícias de sua saída pela plataforma X, onde negou diretamente a veracidade do que estava sendo divulgado, e escreveu: "Notícias falsas. Vocês são idiotas".

A resposta do ponta brasileiro só aumenta o mistério sobre seu futuro, especialmente porque os rumores sobre sua transferência para o Al-Diriyah haviam se intensificado no último período, antes que o jogador viesse a público com uma mensagem clara negando essas versões.









Malcom tem contrato com o Al-Hilal e foi um dos elementos de destaque da equipe desde que chegou, mas seu nome entrou nos assuntos ligados à possibilidade de mudança durante o mercado, coincidindo com o desejo do clube de reorganizar seu elenco antes do início da temporada.

Assim, a resposta de Malcom representa, até o momento, o posicionamento mais claro do próprio jogador a respeito de seu futuro, à espera do que os próximos dias irão revelar, e se as notícias de sua transferência para o Al-Diriyah voltarão a ganhar destaque ou se o ponta brasileiro seguirá sua jornada com o Al-Hilal.