Vlahovic entra em contato com o Barcelona para se oferecer

Dusan Vlahovic se prepara para se tornar um dos principais nomes do mercado de jogadores sem contrato e está em busca do destino certo para dar continuidade à sua carreira. As negociações com o Besiktas continuam em aberto, mas o atacante sérvio ainda não deu o aval definitivo, na esperança de receber uma proposta de um clube europeu de primeira linha.





A PROPOSTA AO BARCELONA - Segundo o que foi divulgado pelo Mundo Deportivo, o ex-atacante da Fiorentina teria se oferecido novamente ao Barcelona, acompanhando de perto a evolução do mercado do clube blaugrana.





O clube catalão está, de fato, em busca de um novo ponto de referência no ataque após a saída de Robert Lewandowski e teria identificado em Julián Álvarez seu principal alvo. No entanto, uma eventual dificuldade em contratar o atacante argentino poderia reabrir outros cenários, com Vlahovic aguardando uma oportunidade para ingressar em um dos principais clubes europeus.