Vivendo boa fase no United, Pogba segue na mira da Juventus

Meio-campista francês reencontrou a boa forma nos Red Devils desde a saída de José Mourinho

Paul Pogba e o Manchester United mudaram da água para o vinho desde a saída de José Mourinho e a chegada de Ole Gunnar Solskjaer. São nove vitórias seguidas, com o meio-campista francês sendo o grande nome da reviravolta do clube, que agora briga por vaga na Champions via Premier League e parece ter totais condições de eliminar um PSG sem Neymar nas oitavas da UCL.

E pensando no mercado, existe uma situação curiosa. Com Pogba novamente feliz em Old Trafford, vivendo grande fase e tendo contrato até 2021, é difícil imaginar o francês deixando o clube, certo?

Não tanto assim. Isso porque segundo o jornal inglês Express, a Juventus segue interessada em recontratar Pogba, que vive a temporada mais goleadora de sua carreira, com 11 gols marcados, e está monitorando a situação do francês.

A Juve quer levar Pogba de volta para Turim para fortalecer ainda mais seu meio-campo e, com um time recheado de estrelas, enfim voltar a vencer a Champions League. O francês é visto, segundo o periódico, como a peça que falta na equipe.

No entanto, isso não será fácil. Para promover o retorno do jogador ao futebol italiano, a Juve precisará pagar caro ao Manchester United e convencer Pogba. O meia queria deixar o clube quando Mourinho era o treinador dos Red Devils, mas agora está feliz e vivendo ótima fase no clube. O próprio irmão de Pogba, Mathias, admitiu isso em entrevista à Telefoot.

"Claro que sim (se Pogba pensou em sair do United por causa de Mourinho). Ele pensou nisso, mas hoje está onde está. Ele tinha contrato, por isso teve que apertar os dentes e seguir trabalhando", revelou.

O cenário, porém, é outro atualmente. Sem Mourinho, Pogba está feliz e brilhando em Manchester.