Vitória x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Enquanto o Paysandu encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 33 pontos (nove vitórias, seis empates e quatro derrotas), o Vitória ficou em sétimo com 29 pontos (oito vitórias, cinco empates e seis derrotas).

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Vitória soma oito triunfos, contra cinco do Paysandu, além de três empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Terceirona, o Vitória venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Dalton; Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Rafinha e Tréllez.

Possível escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Igor Carvalho, Naylhor, Genílson e Patrick Brey; Mikael, João Vieira e Marlon; José Aldo, Pipico e Robinho.

Desfalques da partida

Paysandu:

sem desfalques confirmados.

Vitória:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Vitória x Paysandu DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Últimos resultados e próximos jogos

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 3 Paysandu Série C 6 de agosto de 2022 Paysandu 0 x 1 Floresta Série C 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paysandu x ABC Série C 27 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Figueirense x Paysandu Série C 3 de setembro de 2022 17h (de Brasília)

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 2 Vitória Série C 7 de agosto de 2022 Vitória 3 x 1 Brasil de Pelotas Série C 13 de agosto de 2022

Próximas partidas