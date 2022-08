Vitória x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (13), pela 19ª rodada da Série C; veja como acompanhar na internet

Com mais de 15 mil ingressos vendidos, Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado (13), no Barradão, a partir das 17h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

Com 26 pontos e na décima posição, o Vitória tem a mesma pontuação do Remo, último clube do G-8, e chega para o confronto da rodada final da primeira fase da Série C ainda com chances de classificação.

Para o duelo decisivo, o técnico João Burse não poderá contar com o goleiro Dalton, o volante Léo Gomes e o atacante Dinei, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Eduardo retorna após desfalcar a equipe na vitória sobre o Mirassol na última rodada.

"Sem dúvida, a carga emocional desse jogo vai ser grande, tanto para nós quanto para o Brasil. Vão ser extremos. Vai ser um jogo difícil, profissionais que estão do outro lado. Da mesma forma que queremos conquistar a vaga, eles querem fugir da queda. Vai ser um jogo aberto. Diferente se eles estivessem eliminados, que iriam se defender mais e propor o contra-ataque. Como eles precisam da vitória também, vai ser um jogo mais franco. Isso é um ponto favorável que podemos explorar. O Burse está montando estratégia, como fez contra o Mirassol", afirmou Dalton.

Do outro lado, o Brasil de Pelotas, na zona de rebaixamento com 17 pontos, vem de vitória sobre o Confiança por 1 a 0 na última rodada, e quer se livrar da queda.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vitória: Yuri Sena, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio, João Pedro, Lazaroni, Luidy, Dionísio, Eduardo, Alan Pedro e Tréllez.

Possível escalação do Brasil de Pelotas: Otávio Passos; Lucas Mazetti, Gilberto Alemão, Rafael Castro e Gabriel Gomes; Sabino, Karl e Rafael Carvalheira; Biel, Wilson Júnior e Thiago Santos.

Desfalques da partida

Brasil de Pelotas:

sem desfalques confirmados.

Vitória:

Dalton, Léo Gomes e Dinei: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Vitória x Brasil de Pelotas DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil de Pelotas

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 2 x 1 Mirassol Série C 31 de julho de 2022 Brasil de Pelotas 1 x 0 Confiança Série C 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 ABC Série C 31 de julho de 2022 Mirassol 1 x 2 Vitória Série C 7 de agosto de 2022

Próximas partidas