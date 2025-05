Vitória x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), no Estádio Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Defensa y Justicia se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Ceará por 1 a 0 no Brasileirão, o Vitória volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca da recuperação, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo B, com apenas dois pontos conquistados. Ainda sem vencer, a equipe empatou com o Universidad de Quito por 1 a 1 e Defensa y Justicia por 0 a 0, além da derrota para o Cerro Largo por 1 a 0.

Por outro lado, o Defensa y Justicia com a mesma campanha que o Vitória, ocupa a lanterna do Grupo B da Sul-Americana. Até aqui, empatou sem gols com o time brasileiro e com o Cerro Largo, além da derrota para o Universidad de Quito por 3 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Néris, Jamerson, Ricardo Ryller Ronald, Matheuzinho, Lucas Braga, Janderson, Carlinhos.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Tobías Rubio, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Lucas González, Francisco González, Abiel Osorio, Gaston Togni.

Desfalques

Vitória

Pepê, Zé Marcos, Renato Kayzer, Carlos Eduardo e Willian Oliveira estão machucados.

Defensa y Justicia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?