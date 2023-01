Vitória x Cordino-MA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando por uma vaga na fase de grupos, Vitória e Cordino-MA se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. Quem vencer terá pela frente o vencedor do confronto entre Jacuipens e Altos-PI A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de ficar em segundo lugar na Série C e confirmar a classificação para a Série B, o Vitória empatou com o Paysandu em setembro, no último jogo oficial da equipe. Já no último dia 30, perdeu para o Atlético-BA por 2 a 1, em amistoso.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vitória: a atualizar.

Escalação do provável Cordino-MA: a atualizar.

Desfalques

Vitória

Os novos reforços Gamalho, Dankler, Blanco e Dibble ainda não têm condições de atuar e são desfalques.

Cordino-MA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?