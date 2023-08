Vitória x ABC ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vitória recebe o ABC na noite desta quarta-feira (2), no Barradão, em Salvador, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com três triunfos e um empate nos últimos quatro jogos disputados, o Vitória, com 38 pontos, segue na briga pela liderança. Para o confronto, o técnico Léo Condé terá o retorno de Camutanga, que cumpriu suspensão no empate com a Ponte Preta por 2 a 2.

Do outro lado, o ABC entra em campo pressionado pela vitória. Na lanterna da Série B, com 13 pontos e um aproveitamento de 21%, a equipe não vence há cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Allan Aal contará com o retorno do goleiro Simão, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Londrina.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra oito triunfos, contra três do ABC, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0. A última vitória do ABC foi na fase de grupos do Nordestão de 2018. Na ocasião, bateu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Yan Souto, Camutanga, João Victor e Wagner Leonardo; Railan, Gegê e Marcelo; Wellington Nem, Iury Castilho e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

ABC: Simão; Gedeilson, Habraão, Genílson e Romário; Jean Patrick, Wallace, Matheus Anjos; Paulo Sérgio, Evandro e Wallyson. Técnico: Allan Aal.

Desfalques

Vitória

Léo Gomes, Osvaldo, Matheus Trindade, Pablo Diogo, Dionísio, Felipe Vieira e Rodrigo Andrade, estão fora.

ABC

Alemão, Daniel e Fábio Lima seguem fora.

Quando é?