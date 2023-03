Vitor Pereira segue pressionado no Flamengo e cobrança é por melhora no desempenho

Apesar da classificação, partida diante do Vasco rendeu críticas internamente

Apesar da vitória sobre o Vasco, que garantiu a classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca, o técnico Vitor Pereira segue pressionado. O desempenho da equipe diante do Cruzmaltino foi alvo de muitas críticas internamente e nem mesmo o presidente Rodolfo Landim gostou da atuação.

Segundo soube a GOAL, durante o confronto diante do Vasco, aliados de Landim, que assistiam ao jogo ao lado do mandatário, fizeram muitas críticas ao desempenho da equipe e até o presidente cornetou a atuação.

Com a data FIFA e a pausa nos jogos, Vitor Pereira tem agora a missão de mostrar evolução da equipe diante do Fluminense, pela final do Campeonato Carioca. O discurso é de que já passou da hora do trabalho que se vê no dia a dia refletir dentro de campo.

Conforme trouxe a GOAL, a ideia da diretoria é fazer uma avaliação mais profunda do trabalho de Vitor Pereira depois do Campeonato Carioca, o departamento de futebol gosta do que vê no dia a dia, com intensidade nos treinos, trabalhos dinâmicos e clima amistoso com o elenco. A expectativa é de que dê bons frutos, mas não dá para esperar por muito tempo mais.

Com três dias de folga, o elenco se reapresenta na próxima quinta-feira, no Ninho do Urubu. A comissão técnica entendeu que os atletas precisavam de descanso neste momento depois de um mês com jogos intensos e apenas duas folgas. O estafe, no entanto, sabe que a pressão por um bom desempenho será ainda maior depois disso.

Ausência de reforços

A falta de reforços é algo que incomoda Vitor Pereira. Antes mesmo de se apresentar ao Flamengo, ele passou para a diretoria uma lista de prioridades, não com nomes, mas com posições que entendia ser importante se reforçar. Volante (além do Gerson) e um atacante que atua pelo lado direito, oferecendo amplitude, era a prioridade, mas até o momento não chegaram.

Há pressão, mas não há desespero, o Flamengo entende que precisa ser certeiro nos alvos e não agir por pressão da torcida ou de política interna do clube. O departamento de futebol nunca escondeu que a principal janela para o Rubro-Negro é a do meio do ano e adota paciência em cima das negociações que tem em andamento.