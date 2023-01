Vitor Pereira revela motivo de ter escolhido o Flamengo: “Possibilidade de lutar por tantos títulos”

Técnico se apresenta no Ninho do Urubu na tarde desta segunda-feira e comanda a primeira atividade junto ao elenco rubro-negro

Após passar as festividades em Portugal, Vitor Pereira desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta segunda-feira (2). Pela tarde, ele comandará a primeira atividade como técnico do Flamengo.

Em rápido contato com os jornalistas, ainda no saguão do aeroporto, Vitor Pereira revelou o que o motivou a aceitar a proposta do Flamengo.

“Foi exatamente isso que me trouxe, esses grandes desafios que temos pela frente que me trouxeram ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos"

Vitor Pereira também destacou que, pelo tempo que esteve no Brasil, comandando o Corinthians, já tem bom conhecimento do Flamengo.

“Foram 10 meses no Brasil, que me permitem ter conhecimento das equipes, e do Flamengo também, conhecimento dos jogadores. É uma vantagem que sinceramente há um ano atrás eu não tinha, mas neste momento eu tenho”.

O elenco do Flamengo já trabalha no Ninho do Urubu desde o dia 26 de dezembro. Auxiliar de Vitor Pereira, Rui Quinta e Mário Monteiro, ex-preparador físico de Jorge Jesus e agora integrando ao clube carioca em definitivo, comandaram as atividades na ausência do técnico, que ainda tinha contrato com o Corinthians e por isso não podia pisar no Ninho do Urubu.