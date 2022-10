Vitor Pereira no Corinthians: os resultados do técnico português no Timão

Confira os jogos e principais dados e estatísticas da passagem do português no comando do Timão

Precisando de mudanças, o Corinthians resolveu seguir a onda do futebol brasileiro e ir atrás de um técnico português. Vítor Pereira, que tinha passagens por equipes como Porto, Olympiacos e Fenerbahçe, foi o escolhido para substituir Sylvinho ao longo do Campeonato Paulista de 2022.

Após passar algum tempo procurando um time ideal, VP, como é conhecido no mundo do futebol, promoveu algumas mudanças no Timão, conseguiu encontrar seus titulares e vem fazendo uma boa campanha ao longo do ano, levando o Timão à final da Copa do Brasil e às primeiras colocações do Brasileirão. Contudo, o contrato do português com o Corinthians é válido até dezembro deste ano, e as conversas por uma renovação ainda não chegaram a um desfecho - que irá depender, em boa parte, da família do treinador.

Confira, abaixo, todos os números do técnico português no Corinthians

Retrospecto de Vitor Pereira no Corinthians

JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO 55 23 17 15 52,1%

Logo em sua estreia no comando do Timão, Vítor Pereira já se deparou com um dos grandes rivais do Alvinegro. Seu primeiro jogo foi um clássico contra o São Paulo, em pleno Morumbi, válido pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, com um gol no primeiro minuto de jogo, o Tricolor bateu o rival.

A primeira vitória do português como treinador do Corinthians veio logo no jogo seguinte, e foi convincente, com goleada sobre a Ponte Preta por 5 a 0, na estreia de VP na Neo Química Arena e, portanto, diante da Fiel torcida.

Desde então, foram jogos de mata-mata do Paulistão, Copa do Brasil e Libertadores, além de partidas do Brasileirão, totalizando 55 jogos do português desde que chegou ao Parque São Jorge, com 23 vitórias, 15 derrotas e 17 empates.

Saldo de gols

GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS 68 50 18

Artilheiros do Corinthians com Vitor Pereira

JOGADOR GOLS Roger Guedes 12 Yuri Alberto 8 Giuliano 5 Gustavo Mantuan 5 Renato Augusto 4 Gustavo Silva 4 Adson 4 Fábio Santos 3 Fabian Balbuena 3 Raúl Gustavo 3 Jô 3 Paulinho 2 Maycon 2 Lucas Piton 1 Júnior Moraes 1 Du Queiroz 1

Números atualizados em 09 de outubro de 2022, às 11h36 (de Brasília)