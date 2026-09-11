O Al-Ittihad manteve seu forte início no Campeonato Saudita, ao conquistar uma importante vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, na noite desta sexta-feira, em partida válida pela sétima rodada da competição, reforçando a posição do Decano na liderança da tabela de classificação.

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O Al-Ittihad conseguiu decidir o confronto a seu favor após uma atuação ofensiva de destaque, somando mais 3 pontos à sua conta e dando continuidade aos resultados positivos sob o comando de seu técnico alemão Jens Wissing, que conseguiu manter a equipe no páreo pelo título desde o início da temporada.

A vitória sobre o Al-Faisaly não foi importante apenas em termos de pontos, mas também trouxe consigo uma marca histórica para o Al-Ittihad, depois que o Decano conseguiu evitar a derrota nas 7 primeiras rodadas do Campeonato Saudita.

Esta é a quinta vez que o Al-Ittihad consegue encerrar as 7 primeiras rodadas sem sofrer nenhuma derrota desde o início da era profissional no Campeonato Saudita, a partir da temporada 2008-2009, confirmando a capacidade da equipe de apresentar um começo forte na competição.

Essa marca reflete o estado de estabilidade que o Al-Ittihad vive no início da temporada, depois que a equipe conseguiu manter seu retrospecto invicto ao longo das sete primeiras rodadas, apesar da diferença de adversários e da diversidade das condições das partidas.

Com essa vitória, o Al-Ittihad elevou sua pontuação para 17 pontos, assumindo a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita de forma provisória, superando por dois pontos de vantagem o Al-Hilal e o Al-Nassr, à espera dos resultados de seus adversários na rodada atual.

A vitória sobre o Al-Faisaly dá ao Al-Ittihad um forte impulso para dar continuidade à sua trajetória na temporada atual, depois que o Decano provou ser um dos principais concorrentes ao topo, diante do início forte e dos resultados que o mantiveram entre os grandes do Campeonato Saudita desde as primeiras semanas.

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