Vito van Crooij vai deixar o NEC para uma transferência dentro da Eredivisie

O Willem II espera contratar Vito van Crooij junto ao NEC pouco antes do fechamento da janela. O meio-campista de 30 anos, inclusive, gostaria muito de dar esse passo rumo ao clube de Tilburg. É o que informa o Brabants Dagblad.

O Willem II ainda busca reforços de forma intensa pouco antes do fechamento da janela. O clube vê em Van Crooij um bom reforço, já que ele pode atuar tanto como meio-campista quanto como ponta.

Primeiro, porém, ainda precisa haver um acordo entre os dois clubes. Van Crooij também ainda terá de chegar a um acerto com o próprio Willem II. O holandês tem contrato com o NEC até meados de 2027.

Van Crooij fez uma forte primeira temporada como titular sob o comando do ex-treinador do NEC Rogier Meijer, mas foi perdendo espaço cada vez mais com o técnico Dick Schreuder.

Na temporada passada, o NEC emprestou Van Crooij ao seu antigo clube, o Sparta Rotterdam, na segunda metade da temporada. Nesse período, ele disputou dez partidas e deu uma assistência.

Nesta temporada, rapidamente ficou claro que Van Crooij não deve contar com muitos minutos em campo. Nas duas primeiras partidas da Eredivisie, o meio-campista que também atua como jogador de lado nem sequer fez parte da lista de relacionados.

O técnico do Willem II, John Stegeman, já havia expressado anteriormente sua preocupação com o fato de o elenco, no momento, ser qualitativamente curto demais. O treinador ainda espera por novos reforços. A equipe de Tilburg já havia se reforçado anteriormente de forma surpreendente com o ex-jogador do Feyenoord Tonny Vilhena.

















