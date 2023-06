Equipes se enfrentam na terça-feira (6), em amistoso que marca uma das últimas partidas de Iniesta; veja como acompanhar na TV e internet

Vissel Kobe e Barcelona se enfrentam na próxima terça-feira (6), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. A partida será um amistoso de final de temporada, porém com um gosto especial, já que Iniesta não defenderá as cores do clube japonês na próxima temporada, segundo o próprio jogador em anúncio oficial, novos desafios na carreira o aguardam. A transmissão do jogo, porém, não foi divulgado.

A escolha do duelo, não foi à toa, devido a história que o meia campista espanhol possui com o clube catalão. São nada mais, nada menos do que 32 títulos conquistados só pelo Barça, sem contar a seleção Espanhola e o Vissel Kobe propriamente dito.

A única vez que as equipes se encontraram, também foi em um amistoso disputado em 2019, com vitória do Barcelona por 2 a 0, ambos marcados por Carles Pérez.

Prováveis escalações

Vissel Kobe: Maekawa; Hatsuse, Yamakawa, Thuler e Honda; Saito, Iniesta e Yamaguchi; Muto, Osako e Yuruki.

Barcelona: ter Stegen; M. Alonso, Christensen, Koundé e Sergi Roberto; De Jong, E. Garcia e Kessie; F. Torres, Lewandowski e Belloli.

Desfalques

Vissel Kobe

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Ronald Araújo, Alejandro Balde, Pedri e Angel Alarcon, todos lesionados.

Quando é?