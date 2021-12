Visita de Rafinha ao treino do Flamengo em véspera de jogo contra o Grêmio incomodou Renato Gaúcho

A chegada do Flamengo em Montevidéu para a final da Copa Libertadores diante do Palmeiras, foi recheada de polêmicas. Isso porque o torcedor não engoliu o empate com o Grêmio em 2 a 2, em Porto Alegre, depois de estar vencendo por 2 a 0 e com um jogador a mais em campo.

Alguns torcedores chegaram a acusar Renato Gaúcho de ter entregado a partida, o que deixou o treinador bastante irritado. O técnico chegou a ser perguntado durante a coletiva de imprensa após derrota para o Palmeiras, se havia "facilidado" a vida do Grêmio, que luta contra o rebaixamento.

"Olha, esse é o tipo de pergunta que me ofende. Temos que tomar cuidado. Você, no caso, está desrespeitando o profissional, no caso seu. Agora, eu volto a repetir, é uma pergunta que ofende qualquer profissional", respondeu o técnico indignado.

Os rumores causaram bastante irritação do técnico, que dias antes se mostrou incomodado quando Rafinha, ex-jogador do Flamengo e atualmente no Grêmio, fez uma visita ao elenco rubro-negro durante o treino na véspera da partida contra o Tricolor Gaúcho.

O então técnico do Flamengo não estava ciente da visita do lateral do Grêmio e achou a situação desconfortável. No dia seguinte, o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Tricolor Gaúcho, deixou a briga pelo título brasileiro ainda mais difícil e um clima ruim às vésperas da final da Copa Libertadores.

Agora, longe do Flamengo, Renato Gaúcho quer descansar um pouco com a família antes de ouvir proposta de outros clubes. Aos 59 anos de idade, esta foi a primeira passagem como treinador do Flamengo e durou pouco menos de cinco meses.