Virou 47% de suas cartas: como mudou a bolsa da Bola de Ouro?

A lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 registrou grandes mudanças em comparação à lista do ano passado, depois que apenas 16 jogadores mantiveram sua presença entre os indicados pelo segundo ano consecutivo, enquanto 14 novos nomes entraram na relação.

A revista "France Football", em parceria com a "Uefa", anunciou nesta terça-feira a lista de 30 indicados a conquistar a Bola de Ouro deste ano.

O anúncio dos indicados ao prêmio mais importante do mundo aconteceu hoje, sendo que o nome do vencedor será revelado em uma grande cerimônia realizada no próximo dia 26 de outubro, na capital inglesa Londres, pela primeira vez na história do prêmio.

A comparação entre as duas listas reflete as transformações vividas pelo futebol ao longo do último ano, com o retorno de alguns nomes de destaque à disputa do prêmio e o surgimento de novos rostos, além da saída de vários craques que estavam presentes na lista de 2025.

14 novos rostos

A lista de 2026 registrou a entrada de 14 jogadores que não estavam entre os indicados ao prêmio no ano anterior, e o motivo disso está ligado à Copa do Mundo de 2026, que deu a vários jogadores a oportunidade de brilhar e figurar entre os indicados ao mais importante prêmio individual do futebol.

Lionel Messi, capitão da seleção da Argentina e maior vencedor histórico do prêmio (8 vezes), é o mais destacado entre os que aproveitaram a presença no Mundial para retornar à lista de indicados; mais do que isso, o "Pulga" volta na condição de candidato a conquistar um novo prêmio, após ter liderado a "Albiceleste" até a partida final e disputar com força o título de artilheiro.

Da mesma forma, Rodri, vencedor do prêmio de 2024, não estava na lista de indicados do ano passado, depois que as lesões o assolaram ao longo da temporada retrasada, mas voltou com força este ano, após sua forte atuação com o Manchester City na última temporada, além da conquista da Copa do Mundo e do título de melhor jogador da competição, o que significa que ele disputará com força a "Bola de Ouro" pela segunda vez.

A Copa do Mundo também deu uma oportunidade de ouro ao mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsiah, para entrar na lista de indicados pela primeira vez em sua carreira.

Os novos integrantes são:

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Sadio Mané

Marquinhos

Lionel Messi

Willian Pacho

Julián Quiñones

Rodri

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Quem saiu da disputa?

Em contrapartida, 14 jogadores ficaram de fora da lista de indicados de 2026, depois de terem figurado na lista do ano passado, por diferentes motivos.

O egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool e atual jogador do Trabzonspor, da Turquia, ficou de fora, depois de ter encerrado a disputa do ano passado na quarta colocação, isso após uma queda notável em seu rendimento na última temporada.

Pedri, meio-campista do Barcelona, está entre os ausentes na lista deste ano, apesar de sua presença no ano passado, e apesar de sua contribuição na conquista da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola, além do título do Campeonato Espanhol com o Barça.

Também ficou de fora da lista neste ano o outro astro do Barcelona, Raphinha, depois de ter sido atingido por uma lesão na última temporada, além de não ter conseguido conquistar um feito com a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Saiu da lista também Désiré Doué, apesar de ter conquistado o título da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain na última temporada.

Os excluídos são:

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Scott McTominay

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Florian Wirtz

Gigantes que mantiveram seus lugares

Em contrapartida, 16 jogadores conseguiram figurar nas listas de indicados dos anos de 2025 e 2026, dando continuidade à sua presença na disputa pelo prestigiado prêmio individual.

À frente desses nomes está Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain e vencedor da última edição, após ter liderado sua equipe à conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo segundo ano consecutivo.

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Saint-Germain, também manteve sua presença este ano; mais do que isso, tornou-se o único representante árabe, após a exclusão de Mohamed Salah.

Também Kylian Mbappé, artilheiro do Real Madrid e da seleção francesa, e seus companheiros, o inglês Jude Bellingham e o brasileiro Vinícius Júnior.

Por sua vez, Lamine Yamal, jovem astro do Barcelona, seguiu presente na lista, sendo indicado também ao prêmio de melhor jogador jovem do mundo.

A lista completa inclui:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Declan Rice

Fabián Ruiz

Vinícius Júnior

Vitinha

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

