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Wessel Antes
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Virgil van Dijk toma decisão sobre futuro na seleção holandesa

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V. van Dijk

Virgil van Dijk seguirá como internacional da seleção da Holanda. Foi o que o zagueiro de 35 anos do Liverpool decidiu, segundo o Algemeen Dagblad, após uma conversa com o novo técnico da seleção, Xavi.

O jornalista Maarten Wijffels traz a notícia na edição matinal de sexta-feira. Van Dijk, com 96 partidas pela seleção, vai em busca, portanto, das cem convocações.

“Van Dijk teve na semana passada, na Inglaterra, uma conversa proveitosa com o novo técnico da seleção, Xavi. Oficialmente, todos ainda mantêm silêncio, mas ambos veem perspectiva suficiente para trabalhar juntos”, escreve ele.

A Holanda disputará quatro partidas internacionais nas próximas semanas, então Van Dijk já pode chegar a 100 no início de outubro.

Ruben van Bommel

Segundo Wijffels, Ruben van Bommel, do PSV, também se apresentará em Zeist. “Ele será um dos, ao que tudo indica, alguns rostos novos com os quais Xavi virá.”

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Perto do meio-dia, a KNVB divulgará a lista completa por meio de um comunicado à imprensa. Frenkie de Jong ainda se recupera de uma lesão no joelho e certamente ficará fora.

Os internacionais da seleção da Holanda se apresentarão na segunda-feira, 21 de setembro de 2026, visando o início do renovado e combinado período de partidas internacionais.

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