Virgil van Dijk se desculpa após a goleada sofrida pelo Liverpool contra o Manchester City na FA Cup

O Liverpool não conseguiu se classificar para as semifinais da FA Cup após uma derrota acachapante para o Manchester City no sábado, o que significa que a equipe de Arne Slot agora disputa apenas a Liga dos Campeões nesta temporada. O capitão Virgil van Dijk assumiu a responsabilidade e pediu desculpas.

O atual quinto colocado da Premier League já perdia por 2 a 0 após os primeiros 45 minutos, e a equipe de Pep Guardiola acabou com todas as dúvidas logo após o intervalo, marcando mais dois gols: 4 a 0.

Van Dijk disse ao The Times estar decepcionado com o desempenho de sua equipe e assumiu a responsabilidade. “Não decepcionamos apenas a nós mesmos e ao técnico, mas também aos torcedores”, começou o jogador da seleção holandesa.

“A maneira como jogamos no segundo tempo deve ser dolorosa para todos. Quero pedir desculpas por isso”, continua o zagueiro, que em seguida indica que a temporada medíocre está sendo especialmente difícil para ele mentalmente. “Mentalmente, está muito difícil neste momento. No geral, tem sido simplesmente uma temporada muito difícil”, afirma Van Dijk.

O Liverpool terá que se recompor na próxima semana na Liga dos Campeões. No entanto, o atual campeão nacional enfrenta uma tarefa difícil. Na quarta-feira, os Reds visitam o Paris Saint-Germain.

“Assisti a um trecho ontem e vai ser uma tarefa difícil. Mas temos uma responsabilidade, não apenas para com nós mesmos, mas principalmente para com os torcedores”, concluiu Van Dijk.

Ainda assim, o capitão da seleção holandesa mantém a confiança, inclusive no seu treinador. “É claro que ele é responsável como técnico, mas somos nós em campo que temos que fazer o trabalho”, disse ele. “A qualidade está lá. Tive a sorte de jogar pelo Liverpool por tantos anos e o mais importante sempre foi a união.”

"É claro que agora estamos numa fase de transição, por isso precisamos recuperar essa união", conclui ele.