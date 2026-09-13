Virgil van Dijk se recusa a falar abertamente sobre seu futuro na seleção da Holanda. Isso ficou claro mais uma vez durante o Virgil’s Legacy Trophy, o torneio juvenil em Tilburg que o internacional holandês organiza todos os anos.

“Achei que não faríamos perguntas sobre a seleção da Holanda. Mas você provavelmente vai descobrir isso rápido”, afirmou Van Dijk neste domingo, em termos claros, em entrevista à ESPN.

Van Dijk conversou na semana passada com o técnico da seleção, Xavi, que esteve presente no duelo entre Liverpool e Atlético de Madrid na abertura da nova temporada da Liga dos Campeões. Na próxima sexta-feira, ficará claro se o capitão será incluído na convocação final para os jogos da Liga das Nações contra, entre outros, Alemanha e Grécia.

Van Dijk teve dúvidas sobre seu futuro na seleção da Holanda após a EURO 2024. Ronald Koeman conseguiu convencê-lo a continuar, fazendo com que o defensor também estivesse em ação na última Copa do Mundo, que para a Holanda terminou já nas oitavas de final.

O capitão do Liverpool também falou brevemente ao Brabants Dagblad sobre o torneio juvenil que leva seu nome. “Jogamos ontem à tarde (sábado, red.), com o Liverpool, tenho que treinar de novo no fim da tarde e agora estou aqui. Isso já diz o suficiente sobre o quanto isso é importante para mim, não é?”

Van Dijk espera, acima de tudo, poder transmitir algo aos jovens jogadores durante o torneio. “A vida de um garoto de doze ou treze anos é muito turbulenta, mas, ao mesmo tempo, você também vê que jogadores de dezesseis anos às vezes já fazem sua estreia como profissionais. Então, quem sabe, neste fim de semana também veremos aqui garotos que daqui a três anos vão ganhar a Liga dos Campeões, talvez até marcar o gol da vitória na final. Isso seria bonito.”

A lenda do Liverpool Steven Gerrard esteve presente em Tilburg. Além disso, Frenkie de Jong, Zlatan Ibrahimovic e Thierry Henry enviaram mensagens em vídeo para os talentos.