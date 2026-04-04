Violência no esporte... uma ameaça grave contra o presidente de um clube marroquino

O meio esportivo marroquino na cidade de Kenitra ficou abalado com um grave incidente de vandalismo que teve como alvo os bens particulares do presidente do clube de futebol de Kenitra, o “Al-Kak”, Hakim Doumo, depois que seu carro foi alvo de um ato de vandalismo deliberado por desconhecidos em frente à sua residência, em um incidente que provocou uma onda de repulsa generalizada nos círculos esportivos e entre a torcida.

De acordo com a emissora marroquina “Rádio Mars”, o incidente não foi isolado, mas ocorreu após uma série de ameaças de morte recebidas pelo presidente do clube nos últimos dias, o que reforça a hipótese de que o ataque foi uma clara mensagem de intimidação.

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Foi encontrada uma frase ameaçadora escrita na carroceria do carro dizendo: “A sua vez está chegando”, em referência direta à intenção de atacá-lo pessoalmente.

O incidente, cujas fotos se espalharam rapidamente nas redes sociais, gerou uma onda de indignação e ampla solidariedade com Domo, com vários usuários das redes sociais e atores da sociedade civil de Kenitra expressando sua veemente condenação a esse ato criminoso, afirmando que divergências esportivas ou administrativas não podem justificar o recurso à violência ou o dano a pessoas e seus bens.

Os internautas exigiram que as autoridades de segurança abrissem uma investigação imediata para identificar os agressores e levá-los à justiça, enfatizando que a aplicação da lei é a única forma de coibir tais práticas, que ameaçam a paz no esporte e prejudicam a imagem do futebol nacional.

O incidente trouxe de volta à tona o debate sobre o aumento das tensões dentro dos clubes marroquinos e a necessidade de consolidar uma cultura de diálogo e responsabilidade em vez de violência e ameaças, a fim de preservar a dignidade do esporte e seu espírito competitivo honesto.

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