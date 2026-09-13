Vink: "Eu nunca esperava que ele fosse ser tão bom no Ajax"

Marciano Vink está bastante impressionado com Tolu Arokodare no Ajax. O analista gostou sobretudo, na noite de sábado, durante a vitória por 5 a 1 sobre o Fortuna Sittard, de uma jogada individual do atacante, que, segundo ele, mostrou que o nigeriano tem muito mais do que apenas altura e força.

Vink relembra, no programa Dit was het Weekend, da ESPN, um momento do atacante do Ajax no primeiro tempo. "Aquela chance do Tolu em que ele domina no peito, puxa a bola de volta e depois finaliza de esquerda: isso é realmente muito bonito."

O que mais agrada Vink é especialmente a combinação de técnica e físico. "Num espaço tão pequeno, para um cara tão grande e forte... Ele tira dois ou três jogadores do caminho com facilidade, mas também domina uma bola com muita facilidade. É uma pena que a bola não tenha a elevação certa, porque, caso contrário, seria o gol do ano."

"Ele pegou nela com a parte de fora do pé, fazendo com que a bola saísse girando. Mas toda aquela jogada revela tanta qualidade futebolística", disse o ex-jogador. Na sequência, Kenneth Perez pergunta a Vink se ele esperava que Tolu fosse aparecer tão bem no Ajax. "Não, eu não esperava." Perez admite que Tolu também está, por enquanto, superando as expectativas dele.

"Eu não esperava que ele deixasse sua marca de forma tão imediata desde o começo", prossegue Vink. "Ele realmente joga muito bem para um jogador tão forte e tão grande."

Vink ainda não está totalmente satisfeito com o atacante. Principalmente pelo alto, ele vê espaço para melhora. "O cabeceio ainda pode melhorar um pouco. Às vezes penso: essa você poderia ter cabeceado melhor. Também houve cabeçadas que ele, no mínimo, deveria ter colocado no gol."

Tolu teve várias oportunidades contra o Fortuna e, após pouco mais de uma hora de jogo, também acertou o travessão em uma cabeçada. No rebote, Thilo Kehrer fez o 2 a 1, após o que o Ajax ampliou ainda mais e, com gols de Davy Klaassen, Kasper Dolberg e Youri Baas, acabou conquistando uma convincente vitória por 5 a 1.

Vink também está entusiasmado com a atuação do Ajax de modo geral. Segundo o analista, a equipe pressionou bem o Fortuna e mudou o lado do jogo rapidamente nos momentos certos. "O Ajax pressionava em todos os setores. Se você vira o jogo com esse tipo de bola, na verdade desmonta toda uma defesa e coloca o ponta imediatamente no um contra um."