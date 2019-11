Vinícius Junior perde espaço no Real Madrid, mas Zidane minimiza: "Processo natural"

Treinador não se mostrou preocupado com o ex-Flamengo; Rodrygo ganhou elogios

Zinedine Zidane não está preocupado com a perda de espaço de Vinícius Júnior no elenco do . O último jogo como titular do brasileiro foi na derrota por 1 a 0 para o Mallorca e apenas dois jogos depois ele nem estava entre os relacionados.

Para o treinador, tudo está dentro da normalidade: "Eu não estou preocupado com Vinícius. É um processo natural que os jogadores passam de não jogar de tempos em tempos. Temos 25 jogadores e todos merecem uma chance", disse o francês em entrevista coletiva.

Enquanto Vinícius está em queda, outro brasileiro está se destacando no ataque no Real Madrid: Rodrygo. O jogador vem ganhando espaço nos últimos jogos e já marcou dois gols em LaLiga. Ele também foi titular contra o na Liga dos Campeões e ganhou elogios de Zidane: "Rodrygo tem personalidade e qualidade".

O Real Madrid é o vice-líder de LaLiga com 21 pontos, um a menos do que o . Neste sábado, às 17h (horário de Brasília), os merengues recebem o Bétis no Santiago Bernabéu, jogo válido pela 11aª rodada do Campeonato Espanhol.