Vinícius Júnior, de titular a não-relacionado em apenas três partidas

Brasileiro perde espaço no Real Madrid de Zinedine Zidane e fica fora de relação contra o Leganés, por La Liga. Rodrygo segue em ascensão

Vinícius Júnior tem perdido cada vez mais espaço no . Em apenas três partidas, o atacante deixou de ser titular da equipe para ficar fora até da lista de relacionados de Zinedine Zidane.

O técnico francês optou por deixar o craque brasileiro fora de combate contra o , nesta quarta-feira (30), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Para o jogo desta quarta-feira, a comissão técnica do Real Madrid optou pela ausência do jovem revelado nas divisões de base do . O curioso é que ele era considerado titular do time há dois jogos.

Vinícius Júnior esteve entre os prediletos do treinador na derrota por 1 a 0 para o Mallorca, pela nona rodada de . No jogo seguinte, o triunfo sobre o , Vinícius Júnior foi reserva e atuou por 11 minutos. O atleta perdeu espaço no time espanhol.

Em que pese a queda de rendimento e a perda de espaço de Vinícius Júnior, Rodrygo cresce em relação ao espaço no time. O atacante revelado pelo se tornou titular e deve atuar novamente nesta condição nesta quarta-feira.

Rodrygo Goes esteve entre os prediletos do técnico do Real Madrid na vitória sobre o Galatasaray na .