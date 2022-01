Vinícius Junior faz "gol de Neymar" e se reafirma como principal ameaça do Real Madrid

Sua mera presença em campo dá outro ar ao jogo. Centraliza os holofotes. E o faz carregado de motivos. Vinícius Júnior voltou a jogar no Real Madrid depois de ter testado positivo para Covid-19 e quem agradeceu foi a equipe de Carlo Ancelotti.

Orientado por Benzema, quem dita o ritmo das jogadas ofensivas, Vini Jr tornou-se a principal ameaça do Real Madrid. Quem iria dizer isso? Mas o brasileiro é a principal dor de cabeça dos rivais, pois sempre que pega a bola fica muito claro: a verticalidade no jogo.

O atacante carioca ampliou seu repertório nesta temporada com movimentações pelos dois lados, dribles e arremates de dentro ou fora da área (memorável aquele que terminou em gol da vitória sobre o Sevilla). Com toda essa versatilidade, ele se tornou um jogador imprevisível que, quando está bem, gera muitas superioridades.

Contra o Valencia, Vinícius marcou o segundo gol do time Merengue. O lance, para muitos, lembrou o golaço de Neymar quando ainda era jogador do Santos, diante do Flamengo, e que acabou rendendo ao atacante o Prêmio Puskás.

Vinicius Jr. danced through the defence for his first goal of the night 🕺 pic.twitter.com/VhQocbUFSy — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2022

O brasileiro também anotou o terceiro para a equipe branca e chegou gols a 12 no campeonato, onde o Madrid domina a classificação graças, em parte, às atuações de Vini Jr. O covid-19 deixou o brasileiro de fora do jogo contra o Getafe, no qual o Real perdeu por 1 a 0 e quase não criou perigo.

Com todas essas vantagens, o brasileiro tornou-se essencial para Carlo Ancelotti, que nunca hesitou em lhe dar a posição ao lado de Benzema no ataque, alternando jogadores na lateral.

Na verdade, a escalação de Vinícius em campo caberia a Eden Hazard como uma luva. Mas a irregularidade do belga e principalmente a explosão do brasileiro nesta temporada, tiraram todas as dúvidas sobre quem jogaria na zona esquerda do ataque dos Merengues.

Benzema, no final do jogo contra o Valencia, disse que se sente muito bem com Vinícius e que está disposto a ajudá-lo porque conhece o seu potencial.

O próximo compromisso que Vinícius tem pela frente é nada menos que a Supercopa desta quarta-feira (12), contra o FC Barcelona, ​​com todas as luzes apontando para ele na Arábia.

Superadas as dificuldades iniciais, essa pressão parece não assustar mais o brasileiro, que certamente espera impaciente o jogo contra o FC Barcelona.