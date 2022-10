Vinícius Junior exclusivo: futuro no Real Madrid, gol favorito e Bola de Ouro

Em entrevista exclusiva à GOAL, o brasileiro abriu seu relacionamento com Karim Benzema no Real Madrid

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Vinicius Junior teve uma rápida ascensão no Real Madrid após ser apresentado no clube em 2018. No futebol espanhol, o atacante conquistou dois títulos de La Liga e, além disso, teve participação direta na conquista do título da Liga dos Campeões, na temporada passada, ao marcar o gol da conquista contra o Liverpool.

Nesse período, o brasileiro forjou uma parceria formidável com o atacante, Karim Benzema, ao longo do caminho. O francês ganhou recentemente a Bola de Ouro, mas não poderia fazê-lo sem a criatividade de Vinicius ao seu lado.

Em entrevista à GOAL, ao ser anunciado como o mais novo embaixador da Pepsi MAX, Vinicius comentou sobre sua relação com Benzema, dizendo: "Acho tudo. Karim me ensina muito todos os dias e faço de tudo para que ele pode marcar muitos gols como na temporada passada."

"Ele é uma pessoa que me ajudou muito e eu tento ajudá-lo muito em campo. Depois de jogar com Cristiano Ronaldo por tanto tempo, ser a estrela do time é muito importante para ele e estou feliz por poder ajudá-lo", explicou.

O atacante marcou 22 gols no ano passado, é claro, talvez nenhum deles foi mais importante do que seu gol contra o Liverpool, na final da Liga dos Campeões, em maio. "Com certeza é o meu gol favorito e o mais importante", disse ele sobre o tendo que culminou na conquista do troféu.

"É o gol com que tanto sonhei. Marcar na final da Liga dos Campeões foi muito bom, mas não quero parar por aqui, quero continuar a fazer muitas coisas e continuar a fazer história no maior clube do mundo."

Getty Images

Os torcedores do Real Madrid podem dormir felizes à noite sabendo que Vinicius quer ficar o maior tempo possível na capital espanhola, apesar das constantes especulações de transferências.

Quando questionado onde se vê daqui a cinco anos, Vinicius disse: "No Real Madrid. Tenho certeza de que posso continuar jogando aqui por muito tempo. Tanto eu quanto os outros jovens jogadores que estão conosco agora: (Eduardo) Camavinga, Rodrygo, Fede (Valverde), (Aurélien) Tchouaméni, (Éder) Militão... temos um elenco muito bom agora e daqui a três/quatro anos será muito melhor.''

Em nível nacional, o atacante espera somar ao que já foi um ano vitorioso quando for à Copa do Mundo, com a seleção brasileira, em novembro. O Brasil é um dos favoritos para o torneio e a ligação de Vinicius com Neymar pode ser vital para que o time de Tite saia vitorioso no Qatar.

No entanto, Vinicius deve manter o foco nos deveres do clube por enquanto, com o Real Madrid pronto para enfrentar o Girona, por La Liga, no domingo (30).